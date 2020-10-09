إيران: تداعيات الهجوم الكيماوي الذي شنه الجيش العراقي على سردشت في 1987 لم تنته بعد!

2020/10/09 | 19:33 - المصدر: فرانس 24

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لا تزال مدينة سردشت الإيرانية تحتفظ بذكرى الهجوم الكيماوي الذي شنه عليها الجيش العراقي عليها في الثامن والعشرين من يونيو/حزيران 1987 مخلفا مئات القتلى ومعطوبي الحرب، علما بأن هذه المدينة لم تكن من جبهات الحرب.



خلال المعارك استعمل الجيش العراقي غاز الخردل المحرم دوليا لقلب موازين الحرب، ما أدى إلى مقتل 7500 جندي إيران حسب بعض التقديرات.



المدنيون لم يسلموا من عواقب الهجمات.

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