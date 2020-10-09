خسرت الموسيقى الفارسية الكلاسيكية المعاصرة، الموسيقار والمغني محمد رضا شجريان - سمير حنا خمورو

2020/10/09 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو رحل المطرب الإيراني، محمد رضا شجريان، الملقب باستاذ الموسيقى الفارسية المعاصرة ، عن عمر يناهز الثمانين عاما يوم الخميس 8 أكتوبر.



ودفن صباح الجمعة في مقبرة بهشت زهراء في طهران، ونقل جثمانه بالطائرة إلى مدينة مشهد ليدفن قريبا من قبر الفردوسي، الشاعر الملحمي ومؤلف ملحمة الشاهنامة، بناء على وصيته.محمد رضا شجريان موسيقي ومغني على الاسلوب الإيراني الأصيل.



كما كان خطاطًا، ورئيسًا للمجلس الأعلى ......





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