عن تشي غيڤارا أيضا - أحمد السويسي

2020/10/09 | 19:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_السويسي في ذكرى غيفارا،،،،حدثني احمد بن بلّة عنه كثيراً، عن صداقة جمعتهما و حوارات طويلة دارت بينهما يوم كان رئيساً،،،جاء غيڤ-;-ارا من القاهرة الى الجزائر بعد ان بقي اياماً في ضيافة عبد الناصر يتناقشان في مختلف القضايا وخصوصاً في مشروع غيڤ-;-ارا بفتح جبهة ثورية ضد الامبريالية في القارة الافريقيه.



كان يعرف مقدار العلاقات التي تتمتع بها مصر لدى حركات التحرر الافريقية وكان يريد ان يسمع را ......





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