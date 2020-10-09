عاجل | زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يضع 12 شرطاً للتظاهر

2020/10/09 | 19:35 - المصدر: قناة التغيير

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زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يضع 12 شرطاً للتظاهر

السيد مقتدى الصدر يدعو الى عدم استغلال المناسبات الدينية لإغراض سياسية

الصدر يدعو في تغريدة على تويتر لحفظ هيبة القوات الأمنية وعدم الاعتداء عليها

الصدر يدعو لتحديد المطالب التي تهدف الى المصلحة العامة

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