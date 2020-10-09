بخصوص سنجار الحكومة العراقية تعلن اتفاقا “تاريخيا” مع كوردستان

2020/10/09 | 19:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- أعلنت الحكومة العراقية عن التوصل الى اتفاق وصفته بـ”التاريخي” مع إقليم كوردستان في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.وقال احمد ملا طلال المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في تغريدة إن “الكاظمي رعى اليوم إتفاقًا تأريخيًا يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار وفق الدستور، على المستويين الإداري والأمني”.واضاف أن “الاتفاق ينهي […]

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