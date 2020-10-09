محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام لتحقق مكاسب أسبوعية قوية

2020/10/09 | 19:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار محادثات التحفيز الأمريكي على رأس أولويات المستثمرين، لتحقق مكاسب أسبوعية.

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