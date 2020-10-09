2020/10/09 | 19:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يضع شروطا للتظاهر وهذا عقاب المخالفين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يضع شروطا للتظاهر وهذا عقاب المخالفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).