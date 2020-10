2020/10/09 | 19:42 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث مجدداً على التزامها بتعزيز الصحة النفسية للعمال في مشاريع بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، تزامناً مع اليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يوافق العاشر من أكتوبر من كل عام، وتحتفي به منظمة الصحة العالمية، بهدف التوعية بأهمية الحفاظ على الصحة النفسية وحشد الجهود والبرامج الداعمة لها.ويأتي الاحتفال باليوم العالمي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة العليا تؤكد على أولوية الصحة النفسية للعمال في مشاريع مونديال قطر 2022 first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة العليا تؤكد على أولوية الصحة النفسية للعمال في مشاريع مونديال قطر 2022) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة العليا تؤكد على أولوية الصحة النفسية للعمال في مشاريع مونديال قطر 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).