النقل: تخصيص رحلة استثنائية لإجلاء العراقيين العالقين في اسطنبول

2020/10/09 | 19:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن وزير النقل ناصر حسين الشبلي، اليوم الجمعة ، تخصيص رحلة استثنائية ستنفذها احدى طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية الى اسطنبول يوم الاثنين القادم بعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة.

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