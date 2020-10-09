الموسوي : انتحار مدير الشركة المنفذة لمشروع الفاو اكذوبه وعلى الكاظمي التوصل لقاتليه

2020/10/09 | 19:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

شكك النائب عن تحالف سائرون الدكتور جواد الموسوي اليوم الجمعة ، الاخبار التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بخصوص انتحار مدير الشركة الكورية دايو “بارك شل هو” المنفذة لميناء الفاو الكبير مؤكدا ان هناك ايادي خبيثة تقف وراء هذا الجريمة البشعة وعلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بصفته القائد العام للقوات المسلحة فتح تحقيق فوري للتوصل الى الجهات التي قتلت مدير شركة دايو الكورية.

وقال الموسوي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “ان هذه القضية تشكل ظاهرة خطيرة لن يستطع العراق بسببها التعافي من وعكته الاقتصادية اذ تم تصفيه مدراء مشاريع عملاقة تخدم البلاد بهذه الطريقة ويجب ان لا يمر الامر مرور الكرام ويجب تقديم الجناة للعدالة مرجحا ان الجريمة قد تكون ورائها جهات مخابراتية دولية هدفها ايقاف هذا المشروع بأي شكل من الاشكال.

ودعا الموسوي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى اشراك الجانب الكوري بهذا التحقيق واعلان النتائج بأسرع ما يمكن الى الرأي العام وعدم التاخير او التسويف كالعادة وفي حال ثبوت تورط جهات خارجية بهذه الجريمة النكراء ندعو هرم السلطة التنفيذية الى احالة القضية الى المحاكم القضائية الدولية.

ومن جهة اخرى دعا الموسوي ابناء الشعب وبكل اطيافه وتحديدا ابناء محافظة البصرة الفيحاء بتحويل ميناء الفاو الكبير الى ساحة للتظاهر وذلك دعما لاكمال هذا الميناء لما فيه خيرا للعراق بشكل عام والبصرة على وجه الخصوص”.

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