كاتب أميركي يشبه ظروف تركيا وإردوغان بعراق صدام حسين

2020/10/09 | 19:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأضاف المقال أنه بالإضافة إلى مواقف أنقرة العسكرية، فإنها أصبحت أكثر عدوانية تجاه المنشقين في الخارج.ففي وقت سابق من هذا العام، دخل عميل استخبارات تركي إلى مركز شرطة نمساوي، وذكر أن جهاز المخابرات التركي أمره باغتيال عضو سابق في البرلمان النمساوي، من أصل كردي.

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