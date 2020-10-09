الصحة : ازدياد أعداد الإصابات بكورونا في دول الجوار يمثل إنذاراً خطراً

2020/10/09 | 20:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- اعتبرت وزارة الصحة ازدياد أعداد الإصابات بكورونا في دول الجوار بانه يمثل إنذاراً خطراً.ونقلت الوكالة الرسمية “واع” عن وزارة الصحة، تاكيدها بان “قرار إعادة حظر التجوال سيُناقش مع اللجنة العليا”، مشيرة الى ان “ازدياد أعداد الإصابات بكورونا في دول الجوار يمثل إنذاراً خطراً”.واكدت ان “انخفاض درجات الحرارة سيكون عاملاً مساعداً على انتقال […]

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