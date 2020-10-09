الكاظمي يكشف الإتفاق على اعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في سنجار بحضور دولي

2020/10/09 | 20:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة اجتماعاً مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، بشأن الإتفاق على اعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت .وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء وتلقته (المستقلة) ان الكاظمي “اكد إتمام الإتفاق […]

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