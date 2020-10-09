شفاء نجم ميلان من

2020/10/09 | 20:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية:الفرات نيوز} أعلن نادي "إي سي ميلان" الإيطالي شفاء نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش من فيروس كورونا.

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