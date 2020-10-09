ميسي وسواريز يعادلان رقما قياسيا

2020/10/09 | 20:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية:الفرات نيوز} عادل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجم الأوروغواياني لويس سواريز الرقم القياسي للبرازيلي رونالدو لعدد الأهداف المسجلة مع منتخب من قارة أمريكا الجنوبية خلال المباريات الرسمية.

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