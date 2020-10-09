موعد قريب لرحلة جوية استثنائية تعيد عراقيين عالقين في إسطنبول

2020/10/09 | 20:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

خصصت وزارة النقل العراقية، الجمعة، طائرة لإجلاء عراقيين عالقين في إسطنبول التركية وذلك يوم الإثنين من الأسبوع المقبل.



وأعلن وزير النقل ناصر حسين الشبلي في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (9 تشرين أول 2020)، "تخصيص رحلة استثنائية ستنفذها احدى طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية الى اسطنبول يوم الاثنين القادم الموافق 2020/10/12 بعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة".

واوضح الشبلي بحسب البيان ان "الرحلة ستكون مخصصة لاجلاء المواطنين العالقين على الاراضي التركية (اسطنبول) بعد قرار السلطات التركية الاسبوع الماضي بتعليق الرحلات الجوية المباشرة"، منوهاً بأنه "على المسافرين مراجعة مكاتب الشركة المعتمدين لغرض تثبيت الحجز على الرحلة".

وبين الوزير "التزام وزارة النقل (الخطوط الجوية العراقية) بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والتنسيق مستمرعلى مستوى عالٍ من اجل استحصال الموافقات الرسمية لتنفيذ رحلات استثنائية مشابهة للقطاعات الخارجية"، مشدداً على "اهتمامه الكبير بملف اجلاء المواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الى ارض الوطن".

وأعلنت سلطة الطيران المدني، مطلع الشهر الجاري، إيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا.

وقالت سلطة الطيران في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 تشرين الأول 2020)، إنه "تود سلطة الطيران المدني العراقي أن تبين لجميع النواقل الوطنية وشركات الطيران العاملة في البلاد وكذلك مسافرينا الكرام بأنه تم ابلاغها من قبل سلطة الطيران المدني التركي بإيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا، إبتداءً من يوم السبت الموافق 2020/10/3 والى أشعار آخر بحسب تعليمات الجهات الصحية التركية".

وأضافت، "تؤكد السلطة في الوقت ذاته أنه سيكون هناك استثناء من ذلك القرار بخصوص عودة مواطنينا العراقيين من تركيا إلى بغداد ، بالإضافة إلى استمرار التنسيق والتعاون مع الجانب التركي عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين".

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