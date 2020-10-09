ميران محمد: مشروع اللامركزية الادارية والمالية هو الحل الوحيد

2020/10/09 | 20:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، ان مشروع اللامركزية الادارية والمالية خطوة مهم وهو الحل الوحيد.

وقال عضو المكتب السياسي الدكتور ميران محمد، ان مشروع اللامركزية الادارية والمالية خطوة مهمة لانقاذ شعب كوردستان حيال عدم قدرة الحكومة من تقديم ابسط الخدمات.

واوضح محمد، ان المشروع ليس ضد احد وهو احد الخطوات لحل مسالة خدمات المواطنين.

PUKmedia خاص

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