2020/10/09 | 20:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بالاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان بشأن وضع قضاء شنكال في نينوى باعتباره "خطوةً أُولى ومهمة في الاتجاه الصحيح"، وأعربت البعثة في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه اليوم عن أملها في أن يمهّد هذا الاتفاقُ الطريقَ لمستقبلٍ أفضل.

وشهدت شنكال مِحناً رهيبة وجرائم بشعة ارتكبها تنظيم داعش ضد الأيزيديين في عام 2014.



ومنذ الهزيمة العسكرية لداعش، واجه الضحايا والناجون عقباتٍ بسبب الخلاف حول الترتيبات الأمنية وتوفير الخدمات العامة وعدم وجود إدارةٍ موحدة.

وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت عن أملها في أن يكون الاتفاق بداية "فصل جديد لشنكال تأتي فيه مصلحة أبناء سنجار في المقام الأول"، وأن "تساعد هذه البداية الجديدة النازحين على العودة لمنازلهم وأن تسرع من وتيرة إعادة الإعمار وتؤدي إلى تحسين تقديم الخدمات العامة.



ونبّهت قائلة إنه "لكي يحدث ذلك، هناك حاجة ماسة لحكم مستقر وهياكل أمنية."

وشدّدت هينيس-بلاسخارت على استمرار دعم الأمم المتحدة للمساعدة في تطبيع الأوضاع في القضاء، واختتمت بالقول: "على عكس كل الاحتمالات وفي أحلك الأوقات، ظل أبناء شنكال مصممين على بناء مستقبلٍ أفضل.



ليبدأ هذا المستقبل اليوم."

PUKmedia يونامي

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يونامي ترحّب بالاتفاق بين حكومتي الاقليم والاتحادية بشأن شنكال) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يونامي ترحّب بالاتفاق بين حكومتي الاقليم والاتحادية بشأن شنكال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).