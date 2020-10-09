وزير النقل : تخصيص رحلة استثنائية لإجلاء العراقيين العالقين في اسطنبول الاثنين القادم

2020/10/09 | 20:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلن وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي ، اليوم الجمعة ، تخصيص رحلة استثنائية ستنفذها احدى طائرات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية الى اسطنبول يوم الاثنين القادم الموافق 2020/10/12 بعد استحصال الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة.

واوضح الشبلي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” ان الرحلة ستكون مخصصة لاجلاء المواطنين العالقين على الاراضي التركية (اسطنبول) بعد قرار السلطات التركية الاسبوع الماضي بتعليق الرحلات الجوية المباشرة ،منوهاً ، على المسافرين مراجعة مكاتب الشركة المعتمدين لغرض تثبيت الحجز على الرحلة.

وبين الشبلي : التزام وزارة النقل (الخطوط الجوية العراقية) بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتنسيق مستمر على مستوى عالي من اجل استحصال الموافقات الرسمية لتنفيذ رحلات استثنائية مشابهة للقطاعات الخارجية ، مشدداً على اهتمامه الكبير بملف اجلاء المواطنين العراقيين الراغبين بالعودة الى ارض الوطن.

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