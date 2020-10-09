تشرين هوية وطن

2020/10/09 | 20:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: الحمزة نوري

حدثني صديقي، "أستاذ في العلوم

السياسية" إنهُ في أحد الأيام قام

بإجراء إختبار لـ25 طالباً ومن سؤال واحد

فقط؛ من رئيس وزراء العراق؟

في وقتها كان عادل عبد المهدي رئيس

وزراء العراق

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