النزاهة النيابية: ثلاثة تحديات تواجه لجنة مكافحة الفساد

2020/10/09 | 20:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- نصار الحاج

كشفت عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب عالية نصيف، اليوم الجمعة، عن ثلاثة تحديات تواجه عمل اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الكبرى.

وقالت عضو اللجنة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك الكثير من أوامر الاستقدام وإلقاء القبض على متهمين بدرجة وزير أو مدير عام".

وأضافت، أن هناك "تحديات عدة تواجه عمل اللجنة، أولها أن بعض القوى السياسية الفاسدة بدأت تنتقد اللجنة، سواء في الخفاء أو في العلن، والتحدي الثاني هو حرص القضاء على أن تكون الإجراءات المتبعة قانونية، والتحدي الثالث يتمثل بعدم تجاوز هيأة النزاهة في إجراءات اللجنة".

وأضافت، ان "لجنتها نبهت هيأة النزاهة من خلال زياراتها إلى الهيأة أو حتى من خلال الرسائل غير المباشرة لرئيس الوزراء بضرورة اتباع الإجراءات القانونية في ملاحقة الفاسدين".

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