تربية كوردستان تعلن اليات جديدة لبدء العام الدراسي

2020/10/09 | 20:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة التربية في إقليم كوردستان، الجمعة، بدء العام الدراسي الجديد للصفين الأول والثاني الابتدائي، اعتبارا من يوم غد السبت، داخل قاعات المدارس، واعتماد نظام التعليم عن بعد للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الـ11 الإعدادي.

وقال الوزارة في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (9 تشرين الاول 2020)، إن "الدوام يكون داخل المدارس لجميع الصفوف في القرى التي لا تتوفر فيها خدمة الانترنت وعدد الطلاب ليس كبيرا، مع الالتزام بتعليمات الوقاية واستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي بين الطلاب".

واضافت، أن "هذه التعليمات تشمل جميع المدارس الأهلية المحلية أيضا، أما المدارس الأهلية الدولية، فتعتمد نظام الحضور داخل الصفوف فقط للمواد التي تتطلب ذلك إضافة إلى القيام بالاختبارات الدولية".

وعزت الوزارة اعتماد التعليم الإلكتروني إلى الحفاظ على سلامة الطلاب والكوادر التدريسية والتقليل من حالات التلامس والتقارب، لافتة إلى إصدار قرارات جديدة تباعا بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمكافحة فيروس كورونا، في حال تحسن الوضع الصحي وفقا لتقييمات وزارة الصحة.

وكانت وزارة تربية إقليم كوردستان، استثناء طلاب الصف السادس الإعدادي (الثاني عشر)، من التعليم الإلكتروني ليكون دوامهم داخل المدارس.

ا.ح

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