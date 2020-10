التطبيعية تدعو الاندية الراغبة بالمشاركة بالدوري الممتاز لكرة القدم الشاطئية

2020/10/09 | 20:33 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعتْ لجنة كرة الصالات والشاطئية في الهيأة التطبيعية جميع ممثلي اندية كرة الشاطئية الراغبة بالمشاركة في الدوري الممتاز للعبة للموسم 2020 / 2021 الحضور يوم 13/ 10/ 2020 في مقر اتحاد الكرة الساعة الثانية عشرة ظهرا للتباحث بأمور تخص آلية الدوري المقبل ونظامه بعد التعرف على عدد الفرق المشاركة.وقالَ رئيس اللجنة، صبحي رحيم: ندعو فرق

