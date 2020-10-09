المنصات الأمريكية للتنقيب عن النفط ترتفع للأسبوع الثالث

2020/10/09 | 20:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي، في حين انخفضت منصات الغاز الطبيعي.

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