قبل ديربي الغضب.. إبراهيموفيتش يعلن شفائه من فيروس كورونا

2020/10/09 | 20:37 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي اليوم الجمعة، شفائه من فيروس كورونا، الذي إصيب به قبل نحو أسبوعين من الأن.

وإصيب إبراهيموفيتش بفيروس كورونا، رفقة عدد من لاعبي ميلان، وهو ما تسبب في فرض الحجر الصحي لحين شفائه تماما.

وكتب إبراهيموفيتش عبر "تويتر": "لقد تعافيت من فيروس كورونا".

وأضاف: " تم إبلاغي من السلطات الصحية، بأن الحجر الصحي قد انتهي، يمكنني الخروج الأن".

وسيكون إبراهيموفيتش متاحا، يوم السبت المقبل في ديربي الغضب، بين ميلان وإنتر ميلان، على ملعب سان سيرو.

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