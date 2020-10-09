كشف نسبة إرتداء الكمامة في العراق وترتيبه بالمنطقة والعالم

2020/10/09 | 20:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، نسبة إلتزام الشعب العراقي في ارتداء "الكمامة" في الوقاية من فيروس كورونا.

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