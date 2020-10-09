باكستان تحظر

2020/10/09 | 20:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {منوعات:الفرات نيوز} أعلنت السلطات الباكستانية عن حظر تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي، محملة مديريه المسؤولية عن الفشل في منع تداول "محتوى غير أخلاقي" عبره.

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