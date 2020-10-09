السفارة الامريكية تهنئ حكومتي الاقليم والاتحادية بشأن الاتفاق حول شنكال

2020/10/09 | 20:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأت السفارة الأمريكية، اليوم الجمعة، حكومتي المركز والإقليم بشأن التوصل لاتفاق حول قضاء شنكال.

وذكرت السفارة في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، ان "الولايات المتحدة الامريكية تهنئ الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان على التوصل الى اتفاق تعاون مشترك في شنكال".

وأضافت :" نحن نتطلع إلى تنفيذه بالكامل ونأمل أن يؤدي هذا الاتفاق إلى أمن واستقرار دائم للشعب العراقي في شمال العراق".

PUKmedia السفارة الامريكية في بغداد

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