عدوى الانتقادات وعدم تقبل الآراء بين أفراد المجتمع الأيزيدي تُشتت المجتمع بأكمله

2020/10/09 | 20:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاكر خدر نرى أن المجتمع الأيزيدي يتشتت يوماً بعد يوم خصوصاً بعد تحول الحوار والأحاديث من المجالس الى كتابة الرأي في مواقع التواصل الأجتماعي، حيث لا أحد يدرك مقصد الأخر ويبدأ الأنتقادات والإساءات الى أن تحدث مشاكل في الواقع الحي، غير أن من يرى هكذا أحتكاك يطمح بأن يدخل في المعركة وتبدء المشكلة تتفاقم الى …

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