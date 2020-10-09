الأسهم الأوروبية تسجل ارتفاعاً بالختام لتحقق مكاسب اسبوعية

2020/10/09 | 20:53 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار محادثات التحفيز الأمريكي على رأس أولويات المستثمرين، لتحقق مكاسب أسبوعية.

وارتفعت أسهم قطاعي الموارد الأساسية والسفر بنحو 1.5 بالمائة لتقود مكاسب البورصات الأوروبية.

وأعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آمال التحفيز بعدما صرح بالأمس بأنه هو فرصة جيدة للتوصل لاتفاق مع الديمقراطيين على مساعدات لشركات الطيران.

جاء ذلك بعد أيام من إعلان تعليق محادثات الصفقة التحفيز إلى ما بعد انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي بيانات اقتصادية، نما اقتصاد المملكة المتحدة بنحو 2.1 بالمائة خلال أغسطس/آب الماضي لكن بأقل من التوقعات.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر “ستوكس600” بنحو 0.5 بالمائة إلى 370 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.1 بالمائة.

كما صعد “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.6 بالمائة إلى 6016 نقطة، ليسجل مكاسب أسبوعية بنحو 1.9 بالمائة.

وارتفع “كاك” الفرنسي بنحو 0.7 بالمائة إلى 4946 نقطة، ليسجل ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 2.5 بالمائة.

فيما صعد “داكس” الألماني بنسبة 0.07 بالمائة إلى 13051 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية بنحو 2.8 بالمائة.

وبحلول الساعة 4:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.5 بالمائة إلى 1.1832 دولار.

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