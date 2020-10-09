“أمازون” تكشف عن أول شاحنة كهربائية

2020/10/09 | 20:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]كشفت شركة “أمازون” عن شاحنتها الكهربائية بالكامل والمزودة بأحدث التقنيات.

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