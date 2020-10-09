توضيح حول الجهات التي تحقق بحادثة وفاة مدير الشركة الكورية المنفذة لمشروع الفاو

2020/10/09 | 21:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، فالح هادي، الجمعة ، قيام عدة جهات في البصرة والوزارة بالتحقيق في حادث اغتيال مدير شركة دايو الكورية، المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير.

وقال هادي في تصريح صحفي تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (9 تشرين الاول 2020)، ان "الشركة الكورية أبلغت وزارة النقل بأنها ستستمر في العمل الموكل اليها في ميناء الفاو الكبير، بعد انتحار الخبير الفني".

واضاف، انه "الى الان لا توجد معلومات دقيقة بحادثة انتحار المدير الفني لشركة دايو، وان التحقيقات مستمرة من قبل مجلس القضاء في البصرة، والدائرة الجنائية، وقيادة شرطة الفاو، والكادر المتقدم، وعلى رأسهم الوكيل الفني لوزير النقل".

وكان مصدر أمني من محافظة البصرة قد افاد في وقت سابق، بإنتحار مدير الشركة الكورية في ميناء الفاو الكبير.

ا.ح

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