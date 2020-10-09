(يونامي) وواشنطن تعلقان بشأن اتفاق سنجار

2020/10/09 | 21:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

علقت كل من بعثة الأمم المتحدة لمساعدة ‫العراق (يونامي)، والسفارة الأميركية في بغداد، الجمعة، على التوصل لاتفاق مشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم ‫كوردستان بشأن وضع سنجار بمحافظة نينوى.

وقالت (يونامي) في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (9 تشرين الأول 2020)، انها "ترحب بالاتفاق بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم ‫كردستان بشأن وضع قضاء سنجار في نينوى باعتباره (خطوة أولى ومهمة في الاتجاه الصحيح)".

وأعربت البعثة في بيانها "عن أملها في أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لمستقبل أفضل".

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية في بغداد، الحكومة العراقية وحكومة اقليم كوردستان على التوصل الى اتفاق تعاون مشترك في سنجار.

وأضافت السفارة في بيانها بالقول: "نحن نتطلع إلى تنفيذه بالكامل ونأمل أن يؤدي هذا الاتفاق إلى أمن واستقرار دائم للشعب العراقي في شمال العراق" .

وفي وقت سابق، أعلن أحمد ملا طلال، المتحدث باسم رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، نجاح الحكومة الاتحادية في تعزيز سلطتها في سنجار وفق الدستور، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كوردستان.

وكتب ملا طلال تغريدة نشرها عبر حسابه بـ"تويتر" وتابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (9 تشرين الأول 2020): "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي رعى اليوم إتفاقا تأريخيا يعزز سلطة الحكومة الاتحادية في سنجار وفق الدستور، على المستويين الإداري والأمني، وينهي سطوة الجماعات الدخيلة، ويمهد لإعادة إعمار المدينة وعودة أهاليها المنكوبين بالكامل، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان".

وأضاف "ما فشل به الآخرون نجحت فيه هذه الحكومة عن طريق زرع الثقة المتبادلة، وتقديم حسن النوايا، وإستنادا إلى إرادة سياسية صلبة، نحو إعادة الأمن والإستقرار والإعمار إلى سنجار، وعودة كامل أهلها المنكوبين إلى ديارهم".

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