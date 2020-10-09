2020/10/09 | 21:03 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الشباب والرياضة تبارك انتخاب امين سر اتحاد الطاولة عباس وحيد نائبا لرئيس اتحاد غربي اسيا للعبة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/10/09 | 21:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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