  تعيين خدر رشو درويش كقائممقام لقضاء سنجار بدلا من محما خليل

2020/10/09 | 21:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ نينوى.

كشف مصدر سياسي، الجمعة، عن حصول اتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لتنصي قائممقام جديد لقضاء سنجار في محافظة نينوى.

وقال المصدر للمعلومة إن “الاتفاق يقضي بتسمية خدر رشو درويش كقائممقام لقضاء سنجار بدلا من محما خليل”.

وأضاف أنه “سيجري الاتفاق على تسوية الأوضاع الأمنية وتشكيل غرف تنسيق مشتركة بين الجيش والبيشمركة وإعادة تنصيب مدراء دوائر جدد يتبع أغلبهم للحزب الديمقراطي الكردستاني وإقالة المدراء الذين تم تعينهم بعد خطة فرض القانون في 16 من أكتوبر عام 2017”.انتهى 15 ع

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