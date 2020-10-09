اعتقال احد ابرز تجار المخدرات بعملية امنية في الرمادي

2020/10/09 | 21:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

افاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار ،الجمعة، بان القوات الامنية اعتقلت احد ابرز تجار المخدرات بعملية امنية في مدينة الرمادي .

وقال المصدر في تصريح لـ/ المعلومة / ان” القوات الامنية نفذت حملة امنية استباقية على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود احد ابرز تجار المخدرات في مدينة الرمادي ، حيت تم تطيق المكان المستهدف واعتقاله دون وقوع اي مقاومة تذكر “.

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان” القوات الامنية ضبطت بحوزة المعتقل كميات كبيرة من مادتي الحشيشة والحبوب المخدرة “.

مبينا ان” القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه ومعرفة المزيد من التفاصيل عن بقية المتاجرين بالمواد الممنوعة ، مؤكدا ان المعتقل يعد من ابرز تجار الحشيشة والمخدرات في الانبار “.



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