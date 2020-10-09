2020/10/09 | 21:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بدأ وفد اقليم كردستان الذي يترأسه وزير داخلية الإقليم ريبر احمد سلسلة لقاءاته في العاصمة بغداد مع المسؤولين بالحكومة الاتحادية بلقاء مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي.

وزير داخلية الإقليم كان قد اعلن يوم امس في تغريدة على تويتر ان زيارته لبغداد تهدف الى انهاء الترتيبات الأخيرة لتطبيع الأوضاع في سنجار حسب اتفاق بين الطرفين يستند الى المادة مئة واربعين من الدستور في حين اكدت مصادر ان وفد الإقليم سيجتمع في وقت لاحق مع رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي يستقبل وفد إقليم كردستان واوضاع سنجار أبرز محاور اللقاء) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي يستقبل وفد إقليم كردستان واوضاع سنجار أبرز محاور اللقاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).