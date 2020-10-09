محدث.. الذهب يعزز ارتفاعه لـ31 دولاراً مسجلاً مكاسب أسبوعية

2020/10/09 | 21:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسعت أسعار الذهب مكاسبها لأكثر من 31 دولارا عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع هبوط العملة الأمريكية، لتسجل مكاسب أسبوعية.

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