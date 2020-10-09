"النقل" تخصص رحلة استثنائية لإجلاء العراقيين العالقين في اسطنبول

2020/10/09 | 21:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة النقل العراقية، عن تخصيص رحلة استثنائية لإجلاء العراقيين العالقين في اسطنبول.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الجمعة، أن "وزير النقل ناصر حسين الشبلي، أكد تخصيص رحلة استثنائية ستنفذها إحدى طائرات …

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