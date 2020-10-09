2020/10/09 | 21:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مساء أمس ، مقطع فيديو مخل بالأداب العامة ، نشرته الفنان الكويتية هيا الشعيبي ، عبر حسابها الرسمى بتطبيق “سناب شات”.الأمر الذى تسبب فى موجة غضب بين نشطاء مواقع السوشيال ميديا ، وتم تقديم شكوى ضدها لشعبة الجرائم الالكترونية، وطالب عدد من المغردين بالتحقيق معها.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد القبض عليها لنشرها “مقطعاً مخلاً”.. هيا الشعيبي توضح حقيقة الأمر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد القبض عليها لنشرها “مقطعاً مخلاً”.. هيا الشعيبي توضح حقيقة الأمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).