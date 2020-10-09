روسيا تسجّل عدداً قياسياً من الإصابات اليومية الجديدة بكوفيد-19

2020/10/09 | 21:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..سجّلت روسيا الجمعة عددا قياسيا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، وفق حصيلة نشرتها الحكومة، تجاوزت العدد القياسي السابق الذي سُجّل مع بداية تفشي الوباء في البلاد في أيار/مايو.وأعلن مسؤولون تسجيل 12 ألفا و126 إصابة جديدة بالفيروس، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى مليون و272 ألفا و238، وهي رابع أعلى حصيلة […]

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