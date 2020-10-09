دعوة لفرق الشاطئية الراغبة بالمشاركة في الدوري

2020/10/09 | 21:13 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…دعتْ لجنة كرة الصالات والشاطئية في الهيأة التطبيعية جميع ممثلي اندية كرة الشاطئية الراغبة بالمشاركة في الدوري الممتاز للعبة للموسم 2020 / 2021 الحضور يوم 13/ 10/ 2020 في مقر اتحاد الكرة الساعة الثانية عشرة ظهرا للتباحث بأمور تخص آلية الدوري المقبل ونظامه بعد التعرف على عدد الفرق المشاركة.

وقالَ رئيس اللجنة، صبحي رحيم في بيان تلقته/ المعلومة/ “ندعو فرق الكرة الشاطئية كافة، الراغبة بالمشاركة في الدوري الممتاز، الحضور للمؤتمر الفني لغرض الاتفاق على آلية وطريقة إجراء منافسات الموسم المقبل، والاتفاق على الترتيبات الكفيلة بإقامة دوري منظم يسهم بإنعاش اللعبة وتطورها”.

واضافَ: “نسعى للارتقاء بالكرة الشاطئية التي تشهد تطورا ملحوظا في مختلف بلدان العالم، ونتطلع الى العمل الجاد بالتعاون مع الاندية لإكمال المنهاج المعد للنهوض بواقع اللعبة الذي يعد الدوري الخطوة الاولى فيها لاكتشاف المواهب ورفدها للمنتخبات الوطنية”.



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