بارزاني: اتفاق سنجار بداية لتنفيذ المادة 140.. ويهاتف الكاظمي

2020/10/09 | 21:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة، بياناً بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة الاتحادية لتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار في محافظة نينوى.

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