الالتزام الاجتماعى حماية للوطن من مخاطر كورونا

2020/10/09 | 21:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.سعاد ياسين نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية إتخذت السلطات فى مملكة البحرين العديد من التدابير والإجراءات والقرارات التى من شأنها إحتواء إنتشار فيروس كورونا المستجد ، وفى مقدمتها جهود الفريق الوطنى للتصدى لفيروس كورونا (كوفيد 19) برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفه والتى ترجمتها الإدارة المحترفة للأزمة وتداعياتها ، والتقيد بتعليمات وزارة […]

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