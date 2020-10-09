في ذكرى أربعينية الإمام الحسين... كربلاء تحيي قاسم سليماني و

2020/10/09 | 21:18 - المصدر: فرانس 24

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في مدينة كربلاء العراقية التي تضم أضرحة آل بيت النبي محمد، شارك أكثر من 14 مليون شخص في إحياء أربعينية الإمام الحسين بن علي رغم المخاطر المحتملة من تفشي فيروس كورونا بين الحشود الضخمة التي أتت من ثماني دول.



وخصصت الاحتفالات هذا العام للاحتفاء "بشهداء ثورة تشرين" وبالجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، وأبو مهدي المهندس قائد الحشد الشعبي العراقي اللذين اغتالتهما واشنطن مطلع العام الجاري.

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