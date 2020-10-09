الأمم المتحدة تكشف توقعاتها بشأن الفقر في العراق

2020/10/09 | 21:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ارتفاع نسبة الفقر في العراق إلى 31 في المئة خلال هذا العام، مقترحا على الحكومة العراقية خطوات من شأنها التخفيف من تأثير الأزمات على اقتصاد البلاد.

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