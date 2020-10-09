ثاني المحترفين يلتحق بنفط الوسط

2020/10/09 | 21:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصل المحترف السيراليوني، شيكا فوفانا، إلى مدينة أربيل العراقية، اليوم الجمعة، حيث التحق ببعثة نادي نفط الوسط، الذي يستعد لانطلاقة الدوري الممتاز.

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