مخاطر قصف السفارات الأجنبية في العراق - عبدالخالق حسين

2020/10/09 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالخالق_حسين للبعثات الدبلوماسية الأجنبية قوانين دولية وأعراف أخلاقية تفرض حصانتها وحمايتها في العالم.



وضمان حماية هذه المؤسسات دليل مدى تحضر شعب وحكومة الدولة المضيفة.



وللأسف الشديد أن الأمر ليس كذلك في العراق، وخاصة في العامين الأخيرين، حيث الفلتان الأمني بسبب المليشيات المسلحة الخارجة على القانون، فتصاعدت وتيرة التجاوزات على سفارات دول صديقة للعراق، وخاصة السفارة الأمريكية بضربها بالصواريخ.



وغني عن القول أن ......





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