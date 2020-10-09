شنكاليون يشكون من ازدحام الشوارع بعد عودة النازحين، ومناشدات لإيجاد حلول

2020/10/09 | 21:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – هادي عطالله بعد أن عادت الكثير من العوائل النازحة من مخيمات إقليم كردستان إلى ناحية سنوني التابعة لقضاء شنكال غرب محافظة نينوى، قد بدأ يتصاعد أزدحام السيارات في شوارع الناحية.ولأنها تحتوي على الكثير من المراكز الخدمية كالدوائر الحكومية والمنظمات غير الحكومية في المنطقة، فتلجأ إليها كل القرى والمجمعات التابعة لها لتمشية …

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