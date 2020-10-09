تونس تفوز على السودان بثلاثية نظيفة

2020/10/09 | 21:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويتصدر المنتخب التونسي مجموعته بانتصارين من مباراتين، وبفارق ثلاث نقاط أمام كل من ليبيا وتنزانيا فيما تحتل غينيا الاستوائية المركز الرابع الأخير من دون نقاط.

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